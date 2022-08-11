YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN ŞİLE SAHİLİ BOŞ KALDI - Son Dakika
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YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN ŞİLE SAHİLİ BOŞ KALDI

11.08.2022 18:06
YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN ŞİLE SAHİLİ BOŞ KALDI

İSTANBUL'da şiddetli yağışın beklendiği ilçelerden Şile'deki Ayazma Plajı, yetkililerin uyarılarının ardından yazın en sakin günlerinden birini yaşadı.

İSTANBUL'da şiddetli yağışın beklendiği ilçelerden Şile'deki Ayazma Plajı, yetkililerin uyarılarının ardından yazın en sakin günlerinden birini yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da sabah yaptığı açıklamada yağışın daha çok Şile, Pendik, Kartal ve Tuzla hattında etkili olmasını beklediklerini söylemişti.

Yetkililerin erken saatlerde yaptıkları uyarıları dikkate alan vatandaşlar ve sahilde gün boyu yapılan denetimler sayesinde Şile Sahilleri boş kaldı. 2 gün önce tıklım tıklım dolu olan Ayazma Plajı'nda da  yürüyüş yapan birkaç kişi dışında kimse yoktu. Şile Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İBB Cankurtaran ekipleri ilçe genelinde tüm plajlarda devriye atarak atarak, uyarılarda bulundu. Öte yandan Sahil Güvenlik Şile Karakol Komutanlığı Ekipleri ilçe genelindeki tüm sahilleri gün boyu kontrol etti.

Görüntü dökümü: -------------------------Ayazma Plajının boş hali-Ayazma plajından detaylar-Zabıta ekiplerinden grüntü-İki gün önce Ayazma plajı'ndaki yoğunluk

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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İMAMOĞLU: YAĞMUR İSTANBUL'UN DOĞUSUNA DOĞRU KAYMIŞ DURUMDA İMAMOĞLU: YAĞMUR İSTANBUL'UN DOĞUSUNA DOĞRU KAYMIŞ DURUMDA İmamoğlu: 'Sağanak yağışın 15.00 itibariyle doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor' İmamoğlu: 'Sağanak yağışın 15.00 itibariyle doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor'
Kaynak: DHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN ŞİLE SAHİLİ BOŞ KALDI - Son Dakika

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