Meteoroloji Genel Müdürlüğü , bugün için kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'da sabah yaptığı açıklamada yağışın daha çok Şile, Pendik , Kartal ve Tuzla hattında etkili olmasını beklediklerini söylemişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › YAPILAN UYARILARIN ARDINDAN ŞİLE SAHİLİ BOŞ KALDI - Son Dakika

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