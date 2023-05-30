İstanbul'da skandal olay! Fırıncı, ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler edip satış yapmadı - Son Dakika
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İstanbul'da skandal olay! Fırıncı, ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler edip satış yapmadı

İstanbul'da skandal olay! Fırıncı, ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler edip satış yapmadı

30.05.2023 00:02

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırıncı esnafı, ekmek almaya gelen küçük çocuğa AK Partili olduğu için hakaretler savurup satış yapmadı. Yaşananlara tepki göstermek için fırına giden çocuğun yakınları bıçaklı tehdide maruz kaldı.

Seçim sonuçlarının ardından İstanbul'da skandal bir olay yaşandı. Sultangazi'de bir esnafın ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa söyledikleri pes dedirtti.

"KÖPEKLERE EKMEK SATMIYORUZ"

Küçük çocuğa AK Partili olduğu için ekmek satmayan esnaf, bununla da yetinmeyip hakaretler savurdu. Esnaf, "Köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek küçük çocuğu geri çevirdi.

BIÇAK ÇEKTİ

Olaya tepki göstermek için fırına giden çocuğun yakınları, esnafa tepki gösterdi. Esnaf o anlarda geri adım atmayıp, çocuğa ve yakınlarına bıçak çekerek dükkandan kovdu.

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Sultangazi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da skandal olay! Fırıncı, ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler edip satış yapmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da skandal olay! Fırıncı, ekmek almaya gelen AK Partili çocuğa hakaretler edip satış yapmadı - Son Dakika
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