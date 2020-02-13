İstanbul'da sokak kültürü festivali Şişhane Otoparkı'nda yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da sokak kültürü festivali Şişhane Otoparkı'nda yapılacak - Son Dakika

İstanbul'da sokak kültürü festivali Şişhane Otoparkı'nda yapılacak

6 saat önce

(Kurumsal Haber)-İstanbul, 11-12 Nisan tarihlerinde, sokak kültürü festivali TARMAC'a ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da sokak kültürü festivali Şişhane Otoparkı'nda yapılacak, System.String[]
(Kurumsal Haber)- İstanbul, 11-12 Nisan tarihlerinde, sokak kültürü festivali TARMAC'a ev sahipliği yapacak. Festival, Şişhane Otoparkı'nda gerçekleşecek.

Beyoğlu Şişhane Otoparkı'nda sokak kültürü festivali TARMAC düzenlenecek. Otopark katlarının müzik, moda, sanat ve spora ayrılacağı festivalde; markaların standları, ikinci el kıyafet ve sneaker alanları, iki ayrı müzik sahnesi, basketbol turnuvaları, sergi alanları, fikir liderlerinin konuşmaları yer alacak. Sergi ve gösterimlere, workshop'lara, çağdaş sanatçıların müzik performanslarına da ev sahipliği yapacak olan TARMAC'ın, İstanbul'un bugüne dek yapılan en kapsamlı sokak kültürü etkinliği olacağı duyuruldu. 11-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festival ile ilgili şu bilgiler verildi; "Gençlik kültürünü ileriye iten markaların ve insanların bir araya geldiği bir pazar yeri olarak kurgulanan TARMAC, Kapalıçarşı'nın ilk zamanlarından aldığı ilhamla, "sokak kültürü" nün en değerli yapıtaşları müzik, moda ve sanat üretimini, "global pazar yeri" konsepti altında, İstanbul'da ilk kez bir festival kapsamında bir araya getirecek. Biletler çok yakında Biletix'te"


- İstanbul
İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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