Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı toprağa verildi - Son Dakika
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Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı toprağa verildi

27.07.2022 14:40
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı 51 yaşındaki Şahin Yılancı, toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı 51 yaşındaki Şahin Yılancı, toprağa verildi.

Naaşı Şebinkarahisar'a getirilen Başkan Yılancı için Şebinkarahisar Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, kardeşi, dava arkadaşı, yol arkadaşı Şahin Yılancı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yılancı'nın tek sevdasının Şebinkarahisar'a hizmet etmek olduğunu belirten Canikli, tüm hayatının hizmetle geçtiğini, halk için çalıştığını ifade etti.

Canikli, Yılancı'nın kardeşinden farkı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"En son cumartesi günü hastanede görüştük, konuştuk, ayağa kalktı, şakalaştık. Benim ayrılmamdan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Tıbbın tüm imkanları kullanıldı ama takdir, Rabbimin takdirinin önüne geçmek mümkün değil. Acımız çok büyük. Bu toprakların yetiştirdiği kararlı, ilkeli yiğit evlatlardan biriydi. Şebinkarahisar böyle bir evladını kaybetti. Ama diğer taraftan çok büyük bir isim ve eser bıraktı. Şebinkarahisar'ı il yapamadı ama görüntüsü itibarıyla şehircilik itibarıyla Şebinkarahisar'ı bir şehir görüntüsüne kavuşturdu. Bize vasiyeti vardı 'Ben her şeyi tamamlayamadım, bazı şeyler eksik kaldı' diye, biz de vasiyetini elbette her şeyi yerine getireceğiz inşallah."

Giresun Valisi Enver Ünlü ise Yılancı'nın çok sevdiği bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek, "Şebinkarahisarlı hemşehrilemizle birlikte parklarıyla, bahçeleriyle, meydanlarıyla gerçekten çok güzel bir şehir inşa etti. Şebinkarahisarlıların gönlüne taht kurdu, çok daha güzel hizmetler yapacaktı ama maalesef kısmet bu kadar. Allah sevdiği kulları yanına erken alıyor deyip teselli bulacağız. Allah kıymetli ailesine, değerli personeline, sevenlerine sabırlar versin." dedi.

Buradaki törenin ardından Yılancı'nın naaşı kent meydanındaki Tekışık Camisi'ne getirildi. Yılancı için öğlen vakti İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Şahin Yılancı'nın memleketini ve milletini seven biri olduğunu dile getirerek, "İşte son yolculuğunda da bu mahşeri kalabalık, onun ne kadar dostu olduğunu, ne kadar sevildiğini bir kez daha bize gösteriyor. Rabbim onu bizden çok seviyor, onu kendi katına aldı." diye konuştu.

Yılancı'nın yakalandığı hastalığa rağmen hiçbir zaman isyan etmediğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep moralini yüksek tuttu, her şeyin Allah'tan geldiğini ilk günden ilan etti ve o sükunetini muhafaza etti. Tabii hepimizin böyle bir günü var, bu vesileyle uzaktan yakından bugün Şahin kardeşimizin cenazesine katılmak için buraya gelen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ben bu vesileyle Şebinkarahisar halkının başı sağ olsun diyorum. O bizim yol arkadaşımızdı, yol arkadaşımızı kaybettik, tüm camiamızın başı sağ olsun. Cumhurbaşkanımızın baş sağlığı dileklerini de bu vesileyle bir kez daha iletiyorum."

Yıldırım, ziyaret ettiği Başkan Yılancı'nın kendisine yazdığı, "Sayın Başkanım, tedavi sürecimin ilk evresinde sizin sesinizi duymak benim için çok büyük moral kaynağı oldu. Göstermiş olduğunuz samimi ilginiz ve nezaketiniz için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, selam ve saygılarımla Şahin Yılancı" notunu paylaştı.

Binali Yıldırım, Yılancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, babasına ve kardeşlerine baş sağılığı diledi.

Konuşmanın ardından Yılancı'nın cenazesi Avutmuş Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Şebinkarahisar Kaymakamı Faruk Doğru, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanı Nejat Okuyar, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve üç çocuk babası Şahin Yılancı, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

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Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Şahin Yılancı, İstanbul, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı toprağa verildi - Son Dakika

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