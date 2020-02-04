İstanbul'da tüneli kapatıp meşale yakan sürücüler yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da tüneli kapatıp meşale yakan sürücüler yakalandı

6 saat önce

Şişli'de asker uğurlama konvoyunda tüneli trafiğe kapatıp meşale yakarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'da tüneli kapatıp meşale yakan sürücüler yakalandı, System.String[]

Şişli'de asker uğurlama konvoyunda tüneli trafiğe kapatıp meşale yakarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Şişli'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin Şişli- Beşiktaş tünelini trafiğe kapatıp meşale yakarak trafiği tehlikeye düşürmelerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 16 U 7809 plakalı aracın sürücüsü Y.Ü. ve 34 US 9120 plakalı motosikletin sürücüsü M.E.T'yi gözaltına aldı.

Sürücü Y.Ü'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, drift yapmaktan 6 bin 141 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan 132 lira olmak üzere toplam 8 bin 746 lira ceza kesildi.

Motosiklet sürücüsü M.E.T'ye kasksız motosiklet kullanmaktan 132, kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan 132, gereksiz ve ani yavaşlamaktan 132, motosikleti iki elle sürmemekten 288 lira olmak üzere toplam 684 lira ceza kesildi.

Şüphelilerin Feriköy Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Beşiktaş, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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