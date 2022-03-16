İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan iki şüpheli tutuklandı

16.03.2022 15:01
İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan iki şüpheli tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticaretinin önlenmesi" ile "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Beylikdüzü'nde çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, 9 Mart'ta Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki bir araçta kaplan dövmeli erkek şüphelinin yanındaki yabancı uyruklu kadının iç çamaşırlarına uyuşturucu maddeleri sakladığını ve bu şekilde araçtan satış yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Çalışmalar kapsamında 5 gün takip edilen araç, 14 Mart'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde durduruldu. Araçta bulunan şüpheli E.B. (31) ve yabancı uyruklu D.E. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 18 parça 671,21 gram skunk, 11 parça 25,55 gram kokain, iki hassas terazi, 13 bin 250 lira ile 2 bin dolar, ruhsatsız tabanca ve iki fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "ruhsatsız tabanca bulundurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Beylikdüzü, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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