İstanbul'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Esenyurt ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Esenyurt ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ilçede yeni bir operasyon gerçekleştirdi. 2 Ekim'de Esenyurt ve Avcılar'da yapılan operasyonda, bir valizde ve evin diğer odalarında 6 kilo 15 gram eroin, 10 kilo 80 gram uyuşturucu hap, 720 gram metamfetamin, eczanelerde kırmızı reçeteyle satışı yapılan 420 adet ilaç ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu, İstanbul, Esenyurt, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

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