İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet vermeye başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet vermeye başlayacak - Son Dakika Ekonomi

İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet vermeye başlayacak

53 dakika önce

İstanbul'da metrodan sonra, Şehir Hatları'nda çalışan vapurlar da 24 saat hizmet vermeye başlayacak. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, konuya ilişkin İBB Meclisi'nden karar beklediklerini belirterek "Karardan sonra boğazda da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.

İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Şehir Hatları'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hatlarının iyileştirilmesi ve denizciliğin toplu ulaşımda payının artması yönündeki hedefini gerçekleştirmek üzere çalışmaları hızla sürdürdüklerini açıkladı.

"24 SAAT ÇALIŞAN BİR SİSTEM UYGULAYACAĞIZ"

Adalar'da Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün bir çalıştay düzenlendiğini ve çalıştayın sonunda ring seferi olarak Adalar'a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını hatırlatan Dedetaş, Boğaz Hatları'nda da bu kapsamda çalışmaların başladığını açıkladı. Dedetaş, konuya ilişkin meclisten karar beklediklerine belirtirken, "Karardan sonra boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.

ELEKTRİKLİ TEKNE PLANI

Dedetaş, denizde elektrikli araçları kullanıma sunmayı da planladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu konuda, yurt dışındaki örneklerinden geride kaldık. Biz de kağıt üstünde projelendirmesi ve projenin fizibilitesi çalışmalarına başladık. Elektrikli tekne konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da üzerinde durduğu konulardan biri. Bakanlığın yaptığı projelerde Şehir Hatları koordinasyonu üstlendi. Elektrikli tekneler, yakıt maliyeti olmadığı için ekonomimize ve çevreye olumlu yansıyacak."

Sinem Dedetaş
İstanbul'da vapurlar 24 saat hizmet vermeye başlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Adalar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:32 
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