Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yağmur Başladı (Şişli)

İstanbul'da Yağmur Başladı (Şişli)

1 saat önce

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA- METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

İstanbul'da Yağmur Başladı (Şişli), System.String[]
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA- METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:13 Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, DHA, İstanbul, Güncel
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