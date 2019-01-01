Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları - Taksim

İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları - Taksim

35 dakika önce

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı.

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılın gelişini kutladı.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yapan kalabalık, birbirine sarılarak yeni yılın mutluluğunu yaşadı.

Bazı vatandaşlar meşale yakarken bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, güzel görüntüler oluşturdu.

Havai fişeklerin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadıköy, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, şüphelendiği kişileri durdurarak, kimlik kontrolü yaptı.

Kentin Kadıköy, Beşiktaş ve diğer merkezi yerlerinde de yeni yılı dışarıda karşılamak isteyen vatandaşlar, yeni yıla girerken eğlenceli vakit geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Kadıköy, İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel
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