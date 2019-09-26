Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'daki deprem

38 dakika önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul'daki depremle ilgili 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölümün tahliye edilip mühürlendiğini kaydetti.

İstanbul'daki deprem, System.String[]

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul'daki depremle ilgili 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölümün tahliye edilip mühürlendiğini kaydetti.

Depremle ilgili açıklama yapan Yıldız, "Taksim Talimhane Bölgesi, Abdülhak Hamit Caddesi, 62 numaralı bir binanın hafif bir yanlanma bilgisi geldi. Biz de teknik arkadaşlarımızdan, mimar arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Binanın bir geçmişi ile ilgili arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar." dedi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölüm tahliye edildi ve mühürlendi. Bununla ilgili herhangi bir tehlikenin oluşmaması, can ve mal kaybının oluşmaması bakımından bulunduğumuz cadde, emniyet tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Maddi hasar yok. Fakat binanın eski olması bakımından, -yaklaşık 70 yıllık olduğu ifade ediliyor- tedbir mahiyetinde bina mühürlendi."

İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara: Deprem oldu, pas geçin Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:15:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'daki deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]