İstanbul'daki deprem

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'de de hissedilen depreme ilişkin, "Kocaeli'de hemen kriz merkezi oluşturuldu ve bu noktada alınabilecek tedbirler ile ilgili çalışmalar başlatıldı." dedi.

Vali Aksoy, merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da oluşturulan kriz merkezinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aksoy, İstanbul'da yaşanan deprem Kocaeli'nde de belirli noktalarda hissedildiğini anımsattı.

Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nde hemen kriz merkezi oluşturuldu ve bu noktada alınabilecek tedbirler ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Hasar konusuyla ilgili Valiliğimize ve AFAD'da herhangi bir şey intikal etmiş değildir. İntikal eden noktalar olduğu takdirde, ekiplerimiz hazır ve onlarla ilgili değerlendirmeleri yapacaktır. Şu aşamada Kocaeli'de herhangi bir sorun gözükmemektedir. Bu tür olay olduğunda herkesin sağduyulu bir şekilde davranması büyük önem taşımaktadır."

Vali Aksoy'a yardımcıları Dursun Balaban ve Ali Ada, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Defterdar Dursun Ali Özel, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç, Tarım ve Orman İl Müdürü Nuri Al ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmet Çalışkan katıldı.