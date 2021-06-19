İstanbul'daki PKK operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

İstanbul'daki PKK operasyonunda 1 tutuklama

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 8 şüpheli ise serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 16 Haziran Çarşamba günü yeni bir çalışma gerçekleştirmiş, örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) ile HDP Gençlik Meclisleri içerisinde faaliyet gösteren, İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit uygulandığını bahane ederek yazılama, havai fişekli, molotof kokteyli, meşaleli toplu gösteri ve yürüyüş şeklindeki illegal faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla aranan 9 örgüt üyesi yakalanmıştı.

4 gün önce kentin 5 ayrı ilçesinde çok sayıda adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri bugün sona erdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakıldı. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol şartı' ile yurtdışına çıkış yasağı ve her gün imza vermek koşuluyla salıverilirken, örgüt üyesi 1 şüpheli ise tutuklandı.