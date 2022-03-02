İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti - Son Dakika
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İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

02.03.2022 17:44
İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısın???????a tepki gösterdi.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısın???????a tepki gösterdi.

Beyoğlu'ndaki Odakule Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme çok sayıda Ukraynalı katıldı, bazı Türk vatandaşları da eyleme destek verdi.

Ukrayna ve Türk bayrakları ile "Yaşasın Ukrayna" ve "Savaşa Hayır" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, savaşın bir an önce durdurulmasını ve Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini istedi.

Zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı slogan atan göstericiler, çocukların ölmesini istemediklerini, Türkiye ve NATO ülkelerinin tamamının hava sahalarını Rusya'ya kapatmasını talep etti.

Ardından buradan ayrılarak İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen gruptakiler, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti
İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti
İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti
İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

YORUMLAR
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İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA RUSYA PROTESTOSU İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA RUSYA PROTESTOSU Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği sürüyor Ukrayna halkına yönelik yardım seferberliği sürüyor

İstanbul, Beyoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti - Son Dakika


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