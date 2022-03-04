Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

04.03.2022 16:59

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.

Beyoğlu'ndaki Odakule Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme çok sayıda Ukraynalı katıldı, bazı Türk vatandaşları da eyleme destek verdi.

Ukrayna ve Türk bayrakları ile "Yaşasın Ukrayna", "Savaşı Durdurun", "NATO gökyüzünü koru gerisini biz hal ederiz" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, savaşın bir an önce durdurulmasını istedi.

Zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı slogan atan göstericiler, Türkiye ve NATO ülkelerinin hava sahalarını Rusya'ya kapatmasını, Türkiye'nin Rusya'ya ait ürünleri ve şirketleri boykot etmesini talep etti.

Açıklamanın ardından İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen gruptakiler çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti
Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti
Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti

YORUMLAR
500
Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü Ukrayna İstanbul Konsolosluğunda yardımlar devam ediyor Ukrayna İstanbul Konsolosluğunda yardımlar devam ediyor

İstanbul, Beyoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:56:53. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement