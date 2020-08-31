İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE KALPLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ - Son Dakika

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE KALPLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ

-Sedyedeki hasatının kucağına yatan kedi, hastayı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul'da yaşayan Cengiz Çakır, migren ağrısı sebebiyle Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Yaklaşık 6 saat hastanede kalan Çakır'ı, hastanenin kedisi bir dakika yalnız bırakmadı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlar, izleyenlerin içini ısıttı.

Migren hastası Cengiz Çakır, geçtiğimiz günlerde Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Tedavi gördüğü süre içerisinde hastane çevresinde yaşayan ve çalışanların da tanıdığı kedi, Çakır'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Tedavi boyunca Çakır'ın kucağında duran kedinin o anları cep telefonu kamerasına kaydedildi. İzleyenlerin içini ısıtan o görüntülerde kedi, sedyede yatan Çakır'ın kucağından bir an olsun ayrılmadığı, kolunu ve yüzünü yaladığı görülüyor. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Çakır, daha sonra kediyi görmek için hastaneye ziyarete gitti.

6 SAAT ACİLDE KALAN HASTAYI BİR DAKİKA BİLE YALNIZ BIRAKMADI

Tedavi için geldiği hastanede böyle bir durumla karşılaşan ve kendisi de kedi sahibi olan Cengiz Çakır, "Ataklı migren ağrıları yaşıyorum. O gün arkadaşlarım beni Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdiler. Beni müşahede altına aldılar. Yaklaşık 6 saat burada kaldım. Yanımdan bir an olsun ayrılmadı. Ataklı migrenim çok şiddetli geçiyor. Ben o anda bağırıyordum. Onu görünce bir nebze olsun acıların hafifledi. Yarı baygın haldeydim o halde onu sevmeye çalışmışım. Doktor ve hemşireler hastane ortamı olduğu için çıkarılmasını istemişler ama yine de yanımdan ayrılmamış " dedi.

"SAHİPLENMEK İSTİYORUM ARAMIZDA BİR GÖNÜL BAĞI OLUŞTU"

Hastane çalışanlarını da şaşırtan olay karşısından kediye karşı bir gönül bağının oluştuğunu söyleyen Çakır, "Burada çalışan bir personel 'bir sürü hasta yatıyor ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum' dedi. Akşam 23.00 gibi geldim, sabah saat 05.30 sıralarında çıkış yaptım. O saate kadar yanımdan ayrılmadı. Tomografiye, MR'a götürdüler peşimden geldi. Güvenliklerle görüşüp sahiplenmek istiyorum aramızda bir gönül bağı oluştuö diye konuştu. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmasını isteyen Çakır, 'Kedilerin ne kadar merhametli, insanlara karşı duyarlı olduğunu bir kez daha gördüm. Hiç kimsenin onların yemek kabına, su kabına dokunmasını istemem. Onların dilleri yok ama kalpleri olduğunu unutmayalım" ifadeleri kullandı.