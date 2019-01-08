İstanbul - (Ek Görüntüyle) Avcılar'da Hurdalıkta Korkutan Yangın
2 saat önce
Avcılar'da atık metallerin depolandığı ve geri dönüşümün yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.
Avcılar
'da atık metallerin depolandığı ve geri dönüşümün yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.
Yangın saat 12.30 sıralarında Tahtakale
Mahallesi İstanbul Caddesi
üzerinde bulunan metal atık ve kabloların depolanıp dönüştürüldüğü bir iş yerinde çıktı. Depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler iş yerinin büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
BÜYÜK TEHLİKE ATLATILDI İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sürerken iş yerinde kullanılan çok sayıda tüp son anda dışarı çıkarıldı. Çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tüpleri tek tek dışarıya taşıdı. Yaşanan olayı anlatan bir işçi, "Kabloları soyup alüminyum çıkartıyorlardı. Sonra plastikleri yığdıkları yer tutuştu. Ondan sonra yanmaya başladı. Herhangi bir yaralı yok" diye konuştu. Alev alev yanan atıklar itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülebildi. Yanan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Alevlerden görüntü
İtfaiye ekiplerinden görüntü
Tüplerin taşınması
Tüplerden görüntü
İş yerinden görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:08 Kaynak: DHA
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