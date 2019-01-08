Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Ek Görüntüyle) Avcılar'da Hurdalıkta Korkutan Yangın

İstanbul - (Ek Görüntüyle) Avcılar'da Hurdalıkta Korkutan Yangın

2 saat önce

Avcılar'da atık metallerin depolandığı ve geri dönüşümün yapıldığı iş yerinde yangın çıktı.

İstanbul - (Ek Görüntüyle) Avcılar'da Hurdalıkta Korkutan Yangın, System.String[]


Avcılar'da atık metallerin depolandığı ve geri dönüşümün yapıldığı iş yerinde yangın çıktı. 

Yangın saat 12.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan metal atık ve kabloların depolanıp dönüştürüldüğü bir iş yerinde çıktı. Depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler iş yerinin büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  

BÜYÜK TEHLİKE ATLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken iş yerinde kullanılan çok sayıda tüp son anda dışarı çıkarıldı. Çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tüpleri tek tek dışarıya taşıdı. Yaşanan olayı anlatan bir işçi, "Kabloları soyup alüminyum çıkartıyorlardı. Sonra plastikleri yığdıkları yer tutuştu. Ondan sonra yanmaya başladı. Herhangi bir yaralı yok" diye konuştu. Alev alev yanan atıklar itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülebildi. Yanan iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alevlerden görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Tüplerin taşınması

Tüplerden görüntü

İş yerinden görüntü

Diğer detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

İstanbul, Avcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri

Genç Kadın, İş Görüşmesindeki İğrenç Tacizi Sosyal Medyada İfşa Etti Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:25:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Ek Görüntüyle) Avcılar'da Hurdalıkta Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]