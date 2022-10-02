İstanbul'da elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı

02.10.2022 13:03

İstanbul Fatih'te elektrikli skuter hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İstanbul Fatih'te elektrikli skuter hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Aksaray'da çevresindeki kalabalığa aldırmayan bir şüpheli, gündüz saatlerinde yanında getirdiği kesici aletle önce skuterin çelik kelepçesini söktü.

Daha sonra skuteri çalan zanlı, bölgeden uzaklaştı.

Skuterin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çemberlitaş'ta da akşam saatlerinde yaşanan ikinci hırsızlık olayında şüpheliler, bir elektrikli skuteri bağlı olduğu yerden zorlayarak almaya çalıştı.

Caddedeki kalabalığa rağmen zorlayarak sökmeye çalıştıkları skuteri alamayan bu kişiler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
İstanbul'da 18 yıl önce öldürülen öğretmenin cinayet zanlısı gözaltına alındı İstanbul'da 18 yıl önce öldürülen öğretmenin cinayet zanlısı gözaltına alındı Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü
Kaynak: AA

İstanbul, Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
15:52 Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:24:53. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement