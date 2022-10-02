Caddedeki kalabalığa rağmen zorlayarak sökmeye çalıştıkları skuteri alamayan bu kişiler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Çemberlitaş 'ta da akşam saatlerinde yaşanan ikinci hırsızlık olayında şüpheliler, bir elektrikli skuteri bağlı olduğu yerden zorlayarak almaya çalıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika

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