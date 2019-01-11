İstanbul- Fsm'de Makas Atarken Takla Atan Otomobil Kamerada
8 dakika önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkarak şans eseri sağ kurtuldu. O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, 22 Aralık
2018'te gece saatlerinde Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçerken cip ile kamyonete çarparak sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü sürünerek kendi imkanlarıyla camdan dışarı çıktı. Şans eseri sağ kurtulan sürücü, koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı.
O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:26 Kaynak: DHA
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