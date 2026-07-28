İstanbul gezisi kabusa döndü! Rus turistten "Welcome to Türkiye" göndermesi

İstanbul'a gelen Rus bir turist, peşine takılarak tanışmak için ısrar eden bir erkek nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Turist, yaşadığı anları "Welcome to Türkiye" şarkısı eşliğinde yayımlayarak dikkat çekti.

PEŞİNE TAKILIP ISRARLA TANIŞMAK İSTEDİ

Paylaşılan görüntülerde, kimliği bilinmeyen bir erkeğin Rus turisti takip ettiği ve tanışmak için ısrarcı tavırlar sergilediği görüldü. Turistin, söz konusu davranışlardan rahatsız olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"WELCOME TO TÜRKİYE" ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Rus turist, yaşadığı olayı sosyal medya hesabında "Welcome to Türkiye" şarkısını kullanarak paylaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, turistin yaşadığı rahatsızlık tepki çekti.