İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ

22.05.2022 13:49

TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ (Havadan görüntüyle)Uğur ŞAHİN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da Yeşilay'ın düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu'nun 10'uncusu Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi.

İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ (Havadan görüntüyle)

Uğur ŞAHİN - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da Yeşilay'ın düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu'nun 10'uncusu Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi. Etkinlik, 'Yeşilay varsa Hayat Var' sloganıyla birçok şehirde aynı saat 11.00'de başladı. İstanbul'da Fatih Sepetçiler Kasrı'nda başlayan etkinlik havadan da görüntülendi.

Bağımlıkla mücadelede farkındalık yaratmayı hedefleyen bisiklet turu etkinliği, Sepetçiler Kasrı'nda yaklaşık 2 bin bisikletlinin toplanmasıyla başladı. Bisiklet tutkunları Fatih'te başladıkları turda Çatladıkapı, Yenikapı, Aksaray, Vatan Caddesi, Edirnekapı, Balat, Unkapanı Köprüsü, Eminönü rotasında ilerleyerek, başlangıç noktasına geri döndü. Drone ile görüntülenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet üstünde 18 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet turu sonrası, katılanlar arasında çekilecek kurayla, 10 kişiye bisiklet hediye edileceği belirtildi.

"ZARARLI ALIŞKANLIKLARA KARŞI UYARMA AMACI VAR, ZEVKLE KATILDIK"

Bisiklet turuna katılan Taner Aylar, "Güzel bir etkinlik. Hem spor yapıyoruz, hem de zararlı alışkanlıklara karşı gençleri ve halkı uyarma amacı olan bu etkinliğe zevkle katılıyoruz. Ben 35 yıldır bisikletçiyim. Türkiye'nin çeşitli yerlerini dolaşıyordum. Şimdi bu grubumuz, Perşembe Akşamı Bisikletçileri (PAB) adı altında gençlere ve bisiklete binenlere yardımcı oluyoruz. Bisikleti öğretiyoruz, onları kazanmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok bisiklet olursa o kadar az araba olur. Buda bizi mutlu eder" dedi.

"MESAJIMIZ BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE BAĞIMSIZLIK KOYMAK"

Katılımcılardan Jale Ak, etkinliğin gençlere bağımlılığın önüne, bağımsızlık koymayı hedeflediğini belirterek "Gençlerin en az bir spor branşıyla uğraşmaları, bu olmuyorsa egzersiz yapmaları önemli. Spor akademisi mezunuyum, 44 yaşına kadar işimi yaptım. 50 yaşında bisiklete başladım. Bisiklet özgürlük. Yani bağımlı değil, özgürsünüz. Ayrıca arkadaş çevresi çok güzel. İstanbul'da bisiklet sürmek bir ayrıcalık. Bisiklet yollarımız çok güzel. Mutluyuz burada olmaktan" diye konuştu.

İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ
İSTANBUL-TARİHİ YARIMADA'DA PEDALLAR BAĞIMLIKLA MÜCADELE İÇİN ÇEVRİLDİ

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Kaynak: DHA

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