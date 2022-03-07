İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor

07.03.2022 13:27

İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyorİSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili...

İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor

İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada hafta ortasına kadar devam edecek soğukların beraberinde kar yağışı da getirmesi beklendiği, kar yağışının etkili olması halinde Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.

Tüm hafta sürecek

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden Marmara bölgesine giriş yapması beklenen sistem nedeni ile halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı oluşabilir

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.

İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor
İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor
İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor
İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor

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İstanbul, Marmara, AKOM, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul için kar uyarısı... Sibirya kökenli soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getirmesi bekleniyor - Son Dakika
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