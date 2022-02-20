İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü: Basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzdü - Son Dakika

Migros işçilerinin günlerdir devam eden eylemlerine, patronları Tuncay Özilhan'ın Beykoz'da Hidiv Kasrı Caddesi'ndeki evinin önündeki gözaltı fotoğrafları damga vurdu. 68 işçi çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir" denildi. Müdürlük ayrıca, gözaltı sırasında kaydedilen kelepçeli fotoğrafların da derinden üzüntü yarattığını ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

"AÇIKLAMA YAPMALARINA İZİN VERİLMİŞTİR"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Migros işçilerine ilişkin yapılan açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi: "Depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla 03.02.2022 tarihinde Esenyurt ilçemizde başlayan eylemleri çeşitli yer ve tarihlerde devam eden basın açıklamaları ve etkinliklerle devam etmiştir. Eylem yapılan yerlerin bir kısmı, basın açıklaması yapılabilecek yerlerden olmadığı halde, herhangi bir müdahale ve güvenlik zafiyeti oluşturmadan açıklama yapılmasına müsaade edilmiştir.

"ÖZEL İKAMET ALANI OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR"

Beykoz İlçemizde 18.02.2022 günü saat 14.00'de Hidiv Kasrı Caddesindeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yapılacağı duyurusu üzerine, daha önceki basın açıklamalarında olduğu gibi tedbir alınmıştır. Belirtilen yerde yaklaşık 80 kişilik eylemci grupla yapılan müzakerelerde; buranın özel ikamet alanı ve ana cadde üzerinde olduğu, basın açıklaması yapılacak yerlerden olmadığı, çevrede ikamet eden vatandaşların asayiş ve huzuru ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceği defaten ifade edilmiştir. Grubun ısrarla burada basın açıklaması yapmak talebi üzerine, müzakere edilerek basın açıklamasına müsaade edilmiştir.

"AÇIKLAMANIN SAAT 14.40'TA BİTMESİ UYARILARI YAPILMIŞTIR"

Gruptaki birçok kişi ayrı ayrı basına yönelik açıklamalar yapmış, toplu olarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde eyleme devam etmiş olduğu halde müdahalede bulunulmamıştır. Basın açıklaması saat 14.40 sıralarında bitmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen bulundukları yerden ayrılmayan grup, defaten ikaz edilmiş ancak yoğun slogan ve alkışlarla protesto gösterisi devam etmiştir. Tüm uyarı ve ikazlar sonucunda geç saatlere kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade eden gruba, konunun 2911 Sayılı Kanunda tanımını bulan izinsiz toplanmaya dönüştüğü bildirilmesine rağmen olumlu yanıt alınamamıştır.

"GÖRÜNTÜLER, BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

Yapılan müzakere çabalarından sonuç alınamaması üzerine, ses yayın araçlarıyla ikazlar yenilenmiş, uzun bir süre beklenmiş ve saat 15.45 sıralarında uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir. Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 Sayılı Kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır"