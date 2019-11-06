İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili yapılan analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma ve nitrat nitrit kalıntısı tespit edilmediğini, vatandaşların gönül rahatlığıyla ıspanak tüketebileceklerini açıkladı.



İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. 2 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen zehirlenme vakalarından sonra sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında konuyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme geldiği belirtilen açıklamada, Bakanlığa ulaşan tüm ihbarların değerlendirildiği, ayrıca sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınıp analiz edilmek üzere Bakanlık laboratuvarlarına gönderildiği kaydedildi.



"Herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir"



"Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir" denilen açıklamada, "Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ispanağın içeresinde tespit edilen yabancı otların zehirlenmeye neden olabileceği şüphesi üzerine laboratuvarlarımızda yapılan ileri analizlerde yabani otlarda 'atropin ve scopalamin' maddeleri tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ıspanakların satıldığı marketlerden, manavlardan ve sebze meyve hallerinden başlanarak, geri izleme yapılmış ve üretim yerleri tespit edilmiştir. Geri izleme kapsamında sebze meyve hallerinden ve tarlalardan ıspanak numuneleri alınmıştır. Alınan ıspanak numuneleri atropin, scopalamin, pestisit, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik), nitrit ve nitrat analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir" denildi.



"Analizlerinde "atropin ve scopalamin" maddelerine rastlanmıştır"



Alınan numunelerde 620 çeşit pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanmamıştır. Ayrıca; atropin, scopalamin, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik), nitrit ve nitrat analizleri yönünden uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Sebzelerin tazeliğinin korunması ve daha güzel görünmesi amacıyla satış noktalarında antifriz kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine de alınan ıspanak örnekleri antifriz etken maddeleri bakımından taranmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ancak, sebze meyve hallerinden ve tarlalardan alınan ıspanakların içerisine karışmış olan yabancı otların ayıklanmasıyla elde edilen numunelerin yapılan analizlerinde "atropin ve scopalamin" maddelerine rastlanmıştır. Söz konusu maddelerin yer aldığı otlara ilişkin tanımlama işlemleri yapılmıştır. Bu otlar halk dilinde Datura Stramonium (Şeytan Elması) ve Atropa Belladonna (Güzel Avrat Otu) tabir edilen yabani otlardır."



"Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler"



"Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmeden önce yabancı otların dikkatlice ayıklanması ve çok iyi bir şekilde temizlendikten sonra tüketilmesi oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler" denilen açıklamada, "Bakanlığımız tarafından düzenli olarak gıdanın üretimi, ambalajlanması, depolanması dahil olmak üzere satışına kadar ki tüm aşamalarda denetim yapılmakta ve gerek görüldüğünde analiz amacıyla numune alınmaktadır. Eylül 2019 ayı itibariyle 961 bin 505 denetim yapılmış olup denetimlerimiz devam etmektedir. Gıda konusunda yapılacak her türlü ihbar ve şikayet, Bakanlığımız tarafından hassasiyetle değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımız bu bildirimlerini il ve ilçe müdürlüklerimize, ayrıca ALO 174 Gıda Hattına yapabilirler" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL