İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NUN 99'NCU YILINDA EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE TÖREN - Son Dakika
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İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NUN 99'NCU YILINDA EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE TÖREN

06.10.2022 11:30

İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde, Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde, Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende 3. Kolordu'ya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa'nın mezarına karanfil bırakıldı.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde,Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. 6 Ekim 1923'te şehre ilk girerek işgali resmen sonlandıran 3. Kolordu'ya komutanlık yapan Şükrü Naili Paşa, kabri başında anıldı. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gerek, Garnizon Komutanlığı'ndan Albay Mehmet Aynurbazı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Akın Gürkan, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz ve bazı subay ve astsubaylar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, biyografisi de okunan Şükrü Naili Paşa'nın mezarına karanfil bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Edirnekapı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NUN 99'NCU YILINDA EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE TÖREN - Son Dakika

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