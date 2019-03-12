İstanbul - İstanbul'da Yağmur Başladı
14 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAMeteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul
DHA
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Yağmurdan görüntü
-Trafik
-Duraktaki vatandaşlar
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: DHA
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