İSTANBUL-İTALYA GELİN VE TÜRK DAMADIN NİKAHI TEDBİR AMAÇLI BAHÇEDE KIYILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-İTALYA GELİN VE TÜRK DAMADIN NİKAHI TEDBİR AMAÇLI BAHÇEDE KIYILDI - Son Dakika

İSTANBUL-İTALYA GELİN VE TÜRK DAMADIN NİKAHI TEDBİR AMAÇLI BAHÇEDE KIYILDI

6 saat önce

Şişli'de çiftin nikahı, gelinin Şubat ayında birkaç günlüğüne İtalya'ya gitmesi nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kıyıldı.

Şişli'de çiftin nikahı, gelinin Şubat ayında birkaç günlüğüne İtalya'ya gitmesi nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kıyıldı.

Umut Bilge Öztürk ve Paola Martini evlenmek üzere Şişli Evlendirme Dairesi'ne başvurdu. Evlenmek için başvuran çiftlerden İtalyan Paola Martini, Şubat ayı içerisinde birkaç günlüğüne İtalya'ya gittiği için tören nikah salonu yerine bahçede kıyıldı. Nikah memuru ellerine güvenlik amacıyla eldiven takarak güvenli mesafede durdu. Nikahta aile bireyleri dışında misafir yer almadı. Nikah memuru evlilik cüzdanını İtalyan geline verdi. Bahçede kıyılan nikah hakkında açıklamalarda bulunan Şişli Evlendirme Dairesi'nde görevli nikah memuru Hanife Ateş Demir,"Bu hafta sonu nikahımızdı. Çiftler hafta içi acil nikah istediler. Biz de oldukça tedirgin olduk. Çiftlerden birisi yabancıydı, İtalya'ndı. Bir ay önce ülkeye giriş yapmış. Yine de tedbir amaçlı dışarıda yapmayı düşündük. Kapalı mekanlarda daha riskli. Böyle oldu. Daha da güzel oldu" dedi.

İSTANBUL-İTALYA GELİN VE TÜRK DAMADIN NİKAHI TEDBİR AMAÇLI BAHÇEDE KIYILDI

İtalya, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:36 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek         
17:44
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı         
16:40
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı         
15:10
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim         
14:32
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı         
13:26
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-İTALYA GELİN VE TÜRK DAMADIN NİKAHI TEDBİR AMAÇLI BAHÇEDE KIYILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]