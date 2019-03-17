Son Dakika Haberleri: İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 65 kilometrelik bölümü daha açılıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 65 kilometrelik bölümü daha açılıyor

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahını hizmete açacak.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 65 kilometrelik bölümü daha açılıyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar- Saruhanlı kavşakları güzergahını hizmete açacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:00 

Akhisar, Saruhanlı, İstanbul, İzmir, Ekonomi
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