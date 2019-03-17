İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 65 kilometrelik bölümü daha açılıyor
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahını hizmete açacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:00
Kasımpaşa, Akhisarspor'u Yendi, 8 Haftalık Hasreti Bitirdi
İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak
Evine Hamburger Siparişi Veren Kadın, Gelen Taciz Mesajları Üzerine Savcılığa Koştu
Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar