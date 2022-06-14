İSTANBUL-JANDARMA TEŞKİLATI'NIN 183. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLER ANILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-JANDARMA TEŞKİLATI'NIN 183. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLER ANILDI

14.06.2022 12:03
İSTANBUL-JANDARMA TEŞKİLATI'NIN 183. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLER ANILDI

JANDARMA Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

JANDARMA Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Program, kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Jandarma personeli ve şehit aileleri katıldı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Edirnekapı, İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-JANDARMA TEŞKİLATI'NIN 183. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLER ANILDI - Son Dakika

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