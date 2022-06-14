İSTANBUL-JANDARMA TEŞKİLATI'NIN 183. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLER ANILDI

JANDARMA Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı
Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Edirnekapı Şehitliği'ndeki törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Program, kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Jandarma personeli ve şehit aileleri katıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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