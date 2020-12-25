İstanbul Kalkınma Ajansı 2021'de 458 milyon lira destek sağlayacak

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021'de toplamda 6 programla 458 milyon lira destek sağlayacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yerlikaya, ajansın, kurulduğu günden bu yana 842 projeye sağladığı desteğin güncel değerle 1,2 milyar lira olduğunu söyledi.

Ajansın destek verdiği Çetam Çelik Test ve Araştırma Merkezi sayesinde kritik yapılarda kullanılacak çeliğin testlerinde yurt dışı bağımlılığından kurtulduklarını dile getiren Yerlikaya, NASA'nın, Space X roketlerinin fırlatılma anlarının fotoğraflanması için ajansın desteğinden yararlanan bir Türk girişimcinin geliştirdiği ürünlerin kullanıldığını anlattı.

Yerlikaya, Alüminyum Test ve Araştırma Merkezi'nin Boeing'e ihracat yaptığını kaydederek, girişimcilik, inovasyon, tasarım merkezleri, üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri, iş birliği ağları, girişimlerin yurt dışına açılması programları gibi yüzlerce projeyi desteklediklerini bildirdi.

Ali Yerlikaya, "Ajansımız, bundan sonra da birikim ve tecrübeleri ışığında, paydaşları ile işbirliği ve koordinasyon halinde orta ve uzun vadeli yeni programlarla çalışmalarına devam edecek." dedi.

İSTKA olarak 2008'den bugüne kadarki en büyük destek programını ilan ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılı çağrıları kapsamında 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere toplam 6 program ilan ediyoruz. Başvuruların, sadece online ortamda kabul edileceği projelerin desteğe uygunluğu bağımsız uzmanlar tarafından kararlaştırılacak. Bu kapsamda İstanbul'da kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların yenilikçi ve nitelikli projeleri desteklemek için toplam 200 milyon lira kaynak ayrıldı. Söz konusu finansman desteği; İstanbul'da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya yönelik proje üretecek; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK'lar ve yerel yönetimlerin kullanımına sunulmaktadır."

Tanıtım programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler katıldı.

"Destek oranı yüzde 90'a kadar çıkıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı çağrıları kapsamında 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere toplam 6 program ilan edildi. Toplam 458 milyon lira tutarında destek İstanbul için açıklandı.

İstanbul'daki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan 2021 yılı Mali Destek Programları ile toplam 200 milyon TL büyüklüğündeki yenilikçi ve nitelikli projeler desteklenecek.

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile 80 milyon lira, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon lira, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile 20 milyon lira, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon lira desteğe hak kazanan projelere aktarılacak.

İstanbul'daki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan programlarla toplam 200 milyon TL büyüklüğündeki yenilikçi ve nitelikli projeler desteklenecek.

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile 80 milyon lira, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon lira, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile 20 milyon lira, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon lira desteğe hak kazanan projelere aktarılacak.

Bu dört Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projelerde destek oranı yüzde 90'a kadar çıkacak.

Proje sunmak için son başvuru tarihi 19 Mart 2021 olarak belirlendi. Proje başvuruları sadece online ortamda kabul edilecek. Sunulan projelerin desteğe uygunluğuna bağımsız değerlendiriciler karar verecek. Kritik teknolojiler desteklenecek, dijital dönüşüm merkezleri kurulacak

Bu dört Mali Destek Programı arasında en büyük bütçe tahsis edilen Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, bulut teknolojileri gibi kritik teknolojiler desteklenecek.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanları, dijital dönüşüm merkezleri kurulmasını amaçlayan projelere katkıda bulunulacak. Akıllı şehirleşme alanında çalışmalar yürütecek yenilikçilik ara yüzlerinin kurulması, kaynak verimliliğine yönelik çalışmalar yürütecek ara yüz yapıların geliştirilmesine yönelik projeler de destek için başvurabilecek.

İstanbul uluslararası bir girişimcilik merkezi olacak

Girişimcilik Mali Destek Programı ile teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek. İstanbul'un girişimciler için uluslararası bir çekim merkezi olmasına yönelik projelere katkı sunulacak. Girişimleri uluslararasılaştırma programları ve erken aşama girişimlere yönelik yenilikçi finansman imkanlarının geliştirilmesi, nesnelerin interneti, sanal veya artırılmış gerçeklik gibi alanlarda tematik kuluçka merkezleri kurulması, hızlandırma programları hayata geçirilmesi desteklenecek.

Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile İstanbul'da üretilen ürün ve hizmetlerde tasarımla katma değerin artırılmasına, yaratıcı endüstriler ekosisteminin ve geleneksel zanaatların güçlendirilmesine yönelik projelere katkı sunulacak. UNESCO tarafından belirlenen dünyadaki 31 "Tasarım Şehri" arasında yer alan İstanbul'un bir tasarım kenti olarak imajının geliştirilmesini hedefleyen çalışmalar yürütülecek.

Çocuklar ve gençler geleceğin becerileri ile donatılacak

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile de İstanbul'da yaşayan çocuklar ve gençleri, geleceğin becerileri ile donatacak, geleceğe yön verecek bireylerin yetişmesini sağlayacak altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenecek.

Her bir projeye asgari 500 bin ile 2 milyon TL arasında mali destek sağlanacak. Bu tutar Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı için 3,5 milyon TL'ye kadar çıkabilecek.

2021 yılı Fizibilite Desteği Programı ile öncelikli alanlarda geliştirilecek güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarına finansman sağlanacak. Bu programa 8 milyon TL kaynak tahsis edildi. Proje sunmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

-Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı

Kalkınma ajanslarınca şu ana kadar uygulanmamış Bölgesel Girişim Fonu uygulaması ilk defa İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından başlatılacak.

İstanbul'un kalkınma öncelikleri ile uyumlu, teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirmeye yönelik ihtiyaç duyacakları sermaye katkısını sağlayacak fonların kurulması desteklenecek.

2021 Yılı İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı için 250 milyon TL bütçe tahsis edildi. Desteklenecek her bir fon için Ajans taahhüdünün 50 milyon liraya kadar çıkabileceği fonlar için ajans azami taahhüt oranı yüzde 40 olarak belirlendi.