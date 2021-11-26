İSTANBUL-KARİYERİNİN 50'NCİ YILI FAZIL SAY RESİTALİ İLE KUTLANDI - Son Dakika

İş Adamı Bekir Okan'ın kariyerinin 50'nci yılı kutlandı. Kutlamada Bekir Okan'ın 50 yıllık çalışma hayatını anlatan belgesel yansıtılırken ardından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın resitali ile keyifli anlar yaşandı.

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, iş hayatının 50'nci yılına girdi. Bu vesileyle Okan ailesi, dün akşam Fazıl Say'ın piyano resitali ile Bekir Okan'ın iş hayatındaki başarısını kutladı. Üniversitede gerçekleştirilen resital öncesi, Bekir Okan'ın henüz üç yaşında babasını kaybetmesiyle başlayan mücadeleci hayatı ile ilgili hazırlanan belgesel izlendi. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gönderdikleri video ile Bekir Okan'ın başarısını kutlayarak devamını diledi. Fazıl Say'ın sahne aldığı akşamda seyirciler, birçok değerli eseri dinleme imkanı buldu.

'TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK BENİM İÇİN GURURDUR'

İş hayatındaki 50 yılın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Bekir Okan, 21 yaşındayken öğretmen olduğunu fakat memurluğu kendine göre bulmadığı için bıraktığını söyledi. Her zaman ticaret yapmak istediğini vurgulayan Okan, ilk önce doğduğu memleket olan Gaziantep'te bir dershane kurdu.

Bu çalışmalarının ardından müteahhitliğe de başladığını ifade eden Okan, 'Daha sonra sanayiciliğe başlama kararı aldım. Makarna fabrikası kurdum. Ardından dış ticarete başladım. Yurt dışında birçok yatırımlarımız, başarılı projelerimiz oldu. Oralarda Türk bayrağımızı dalgalandırmak benim için büyük bir gururdur. En önemlisi ise İstanbul Okan Üniversitesi'ni kurduk. Şimdi nereye gidersek gidelim karşımıza öğrencilerimiz çıkıyor' diye konuştu.

'GENÇLER GELECEĞE UMUTLA BAKSIN DİYE YAZDIM'

Kariyer hayatını kitaplaştıran Bekir Okan, İş'te Başarı adlı kitabı ile yaşadıklarını, gördüklerini ve öğrendiklerini aktarmaya çalıştığını söyledi. Üniversiteyi kurduktan sonra gençlerin geleceğe karşı umutsuz olduğunu gören Bekir Okan, 'Kitabı gençler için yazdım. Eğer ben Gaziantep'in Nizip ilçesinden çıkıp da bunları başarabildiysem şimdiki gençler ellerindeki şartlarla çok daha iyilerini yapabilirler. Buna inansınlar' şeklinde konuştu.

GENÇLERE BAŞARI SIRLARI

Her zaman çok çalıştığını belirten Bekir Okan kariyer yapmak ve başarılı olmak isteyen gençlere her zaman çok ama çok çalışın şeklinde seslendi. Çalışmanın yanında aynı zamanda iyi bir ekip olmanın da çok önemli olduğuna değinen Okan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Gençler her zaman girişimci olsun. Kendilerini sadece derslere değil; sosyal, kültürel, spor yönünden de geliştirsinler. Girişimcilikte en önemli şeylerden biri de risk almaktır. Bu yüzden korkmasınlar, her zaman risk almayı göze alıp yenilikçi olsunlar. Hesaplı kitaplı olsunlar. Bu şekilde ilerlerseler mutlaka başarılı olacaklardır.'

BAŞARISIZLIĞA OLUMSUZ AÇIDAN BAKMAYIN

Hayatta mutlaka zor zamanlar olacağını vurgulayan Bekir Okan, gençlerin başarısız oldukları durumlarda da asla pes etmemeleri gerektiğini söyledi. İş hayatında bir sürü zorluklarla karşılaştığını belirten Okan, 'Ama mücadeleyi bırakmadım. Mesela son zamanlarda Türkiye'de de birçok kriz var.

Gençler bu duruma olumsuz açıdan bakmasın. Biz çok zenginlikleri olan bir ülkeyiz ve bu durumu da atlatacağız. Çok zor dönemlerimiz oldu ama hepsini de aştık? dedi.