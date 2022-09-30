İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Mahallesi'ndeki bir ortaokul çevresinde uyuşturucu suçlarına yönelik gerçekleştirilen denetim kapsamında, sürekli hareket halinde bulunan bir araç polis ekiplerince takibe alındı.

Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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