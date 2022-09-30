Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

30.09.2022 12:18

İstanbul Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Mahallesi'ndeki bir ortaokul çevresinde uyuşturucu suçlarına yönelik gerçekleştirilen denetim kapsamında, sürekli hareket halinde bulunan bir araç polis ekiplerince takibe alındı.

Sürücünün şüpheli hareketlerinin artması üzerine kaçış güzergahı kesilerek durdurulan araçta, 94 pakette toplam 148 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ.K, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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