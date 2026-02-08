İstanbul KÖİ Haftası'nda 500 Milyar Dolarlık Proje Görüşmesi - Son Dakika
Ekonomi

İstanbul KÖİ Haftası'nda 500 Milyar Dolarlık Proje Görüşmesi

İstanbul KÖİ Haftası\'nda 500 Milyar Dolarlık Proje Görüşmesi
08.02.2026 13:05
Türk firmalar, 35 ülkeden kamu temsilcileri ile 10. KÖİ Haftası'nda 500 milyar dolarlık projeleri görüştü.

Türk özel sektör firmaları, 10. kez düzenlenen İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ-PPP) Haftası kapsamında, 35 ülkenin kamu temsilcileriyle, toplam değeri yaklaşık 500 milyar dolar olan altyapı projeleri için görüştü.

PPP Week'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi (İstanbul PPPCoE), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı işbirliğinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin desteğiyle 10. İstanbul KÖİ Haftası (PPP Week) gerçekleştirildi.

KÖİ alanında, dünyanın en itibarlı etkinliği olarak gösterilen İstanbul KÖİ Haftası, 61 ülkeden yaklaşık 300 katılımcı ile tamamlandı.

Bu kapsamda, Türk özel sektör firmaları, 35 ülkenin kamu temsilcileriyle, toplam değeri yaklaşık 500 milyar dolar olan altyapı projeleri için görüştü.

Bu yıl 10. kez düzenlenen etkinlik, kendi tarihinin en yoğun katılımlı buluşması oldu. İnsan merkezli refah ilkesiyle düzenlenen etkinlikte, projelerin ticari başarısının yanı sıra insanlığa sunacağı katkı ana unsur olarak ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi ve İstanbul PPPCoE Başkanı Eyüp Vural Aydın, 10. buluşmaları, PPP Week'in tarihinin en yüksek katılımlı toplantısı olduğunu ve özellikle Türk özel sektörünün gelecek dönemde ciddi iş fırsatları için ilk adımı bu etkinlik kapsamında attığını belirtti.

Aydın, etkinliğin alanında dünyanın en etkili buluşması rolünü perçinlediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsan merkezli refah mottosu bizim için tüm tartışmaların odağı oldu. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmaya yönelik yeni odaklanmalar ve PPP projelerinde kullanıcıların söz sahibi olması gerektiğine dair artan farkındalık, PPP'lere yaklaşımımızı değiştiriyor. Artık PPP'leri yapabiliyoruz diye değil, yapmamız gerektiği için yapıyoruz.

Türk firmaları, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Orta Asya merkezli toplam yaklaşık 500 milyar dolarlık altyapı projesi için 35 ülkeden yetkili kamu görevlileriyle bir araya geldi. PPP'lerin planlanması ve uygulanmasının insancıllaştırılması gerektiğine dair artan farkındalık, gelecek nesil PPP'lerin nasıl uygulanacağına yönelik zihniyet değişikliğine yol açacaktır."

Bu arada, PPP Week kapsamında, 10. yıla özel, farklı alanlarda ödüller de verildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Refah, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul KÖİ Haftası'nda 500 Milyar Dolarlık Proje Görüşmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul KÖİ Haftası'nda 500 Milyar Dolarlık Proje Görüşmesi - Son Dakika
