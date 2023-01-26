İstanbul'da kedilere tekme ve yumruklarla saldıran şahıs, kendisini uyaran bir kadını da böyle taciz etmiş - Son Dakika
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İstanbul'da kedilere tekme ve yumruklarla saldıran şahıs, kendisini uyaran bir kadını da böyle taciz etmiş

26.01.2023 15:49

İstanbul Küçükçekmece'de ortaya çıkan görüntülerde bir binanın girişinde bekleyen kediyi tekme ve yumruklarla darbeden şahıs, daha önce de kendisini bu konuda uyaran bir kadını taciz etmiş. İnternete düşen görüntülerde kedi düşmanı şahsın, uyarı karşısında kadına cinsel organını göstererek çirkin hareketlerde bulunduğu anlar yer aldı.

Küçükçekmece'de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu'nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı.

KADINI TACİZ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan şiddet görüntüleri Türkiye'de büyük infial yaratırken Koyuncu'nun yeni bir videosu daha ortaya çıktı. İnternete düşen bir videoda, kedi düşmanı şahsın kendisini uyaran bir kadına cinsel organını gösterdiği görüntüler yer aldı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Çevredeki kedileri zehirleyen ve şiddet uygulayan kişinin 2019 yılında kedileri zehirlediği için gözaltına alındığı da ortaya çıkmıştı. Öte yandan Koyuncu, 2019 yılında da şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir sitede kedilere baktığı için Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikâyette bulunulmuştu. Koyuncu şikâyet üzerine gözaltına alınmıştı. Açılan davada mahkeme, sanığa "Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, "Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

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Sosyal Medya, Küçükçekmece, İstanbul, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kedilere tekme ve yumruklarla saldıran şahıs, kendisini uyaran bir kadını da böyle taciz etmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kedilere tekme ve yumruklarla saldıran şahıs, kendisini uyaran bir kadını da böyle taciz etmiş - Son Dakika
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