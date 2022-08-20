Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı

20.08.2022 03:02
Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı

İstanbul Küçükçekmece'de park halinde bulunan bir kamyonete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de park halinde bulunan bir kamyonete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi 2. Tolga Sokağı'nda park halindeki 34 LR 1902 plakalı kamyonet kurşunlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı - Son Dakika
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