İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

11.08.2022 20:31
İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Refah Sokak'taki manava gelen bir grup, 15 yaşındaki oğlunun çocuklarını rahatsız ettiği iddiasıyla manavla tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda manavın tabancayla ateş açması sonucu karşı gruptan Nurullah D. ve Yücel I. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Taraflar arasında gerginliğin sürmesi ihtimaline karşı Çevik Kuvvet ekipleri hazır bekletildi.

Üç kişinin gözaltına alındığı, manavın da aralarında bulunduğu iki şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

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