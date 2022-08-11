Üç kişinin gözaltına alındığı, manavın da aralarında bulunduğu iki şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Refah Sokak'taki manava gelen bir grup, 15 yaşındaki oğlunun çocuklarını rahatsız ettiği iddiasıyla manavla tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

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