İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı - Son Dakika

İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı

28.04.2021 07:03

İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde, tefecilik, nitelikli yağma, silahlı tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karıştığı gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında bazı şüphelilerin yakalandığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe, Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon başlatıldı - Son Dakika


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