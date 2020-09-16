İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

İSTANBUL merkezli 34 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 106 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde yapılan operasyonda, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 20 astsubay, 39 uzman çavuş olmak üzere 65'i muvazzaf asker, toplam 106 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan toplam 106 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.