İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 23 GÖZALTI - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Çanakkale ,İzmir, Kocaeli illerinde 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 25 şüphelinin yakalanması için 4 ilde başlatılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli suçlarda kullanıldığı öğrenilen silah ve mühimmatlar ele geçirildi.Operasyonun İstanbul ayağında, Maltepe ve Bayrampaşa'daki adreslere gelen ekipler, adreslerde ve şüphelilere ait otomobilde arama yaptı. Operasyonlara özel harekat ekipleri de destek verirken, gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü

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-Operasyondan görüntüler

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