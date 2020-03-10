İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyon hakkında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün, inşaat projelerini gasbedip sahte belge düzenleyerek vatandaşlara sattığı ihbarı üzerine 3 Mart'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 49 kişiyi gözaltına almıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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