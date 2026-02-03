İstanbul Modern\'den Tasarım Diyalogları

İstanbul Modern ve Volvo Car Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen "Tasarım Diyalogları", Türkiye'deki tasarımcıları uluslararası isimlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bir yıl boyunca sürmesi planlanan programda, 10 farklı tema kapsamında masterclass ve workshop çalışmaları düzenlenecek.

Müzede gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, bu program ile müzenin eğitim misyonunu pekiştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarım Diyalogları, müzemizin yaratıcı ekosistemle geliştirdiği güçlü işbirlikleri, yeni müze binası ve tasarım, sanat ile zanaatı buluşturan yenilikçi projelerden doğan bir çalışma. Müze olarak, 'Zanaattan Tasarıma' programı, Londra Tasarım Müzesi işbirliğiyle düzenlenen 'Tasarım Kentleri' sergisi ve uluslararası sanatçıların İstanbul'daki ustalarla üretim yaptığı 'Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar' projesiyle tasarım kültürünü destekledik. Bu program, müzemizin eğitim misyonuna değer katarak, tasarımı ve güncel tasarım konularını derinlemesine ele alıyor."

İstanbul Modern Eğitim Direktörü Neslihan Varol da programa dair, "Güncel yaklaşımları, farklı üretim modellerini, yeni düşünme biçimlerini, tasarım meselesinde derinleştiren bir program sunmak istedik. Yaratıcılığı, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği hedefimize aldık." dedi.

İstanbul Modern Mağaza Kreatif Direktörü Doğanberk Demir, tasarımcılığın üretim, malzeme ve teknoloji kadar umutla da ilişkili bir alan olduğuna dikkati çekerek, "Tasarım Diyalogları programını, müzenin bugüne dek tasarım ve yaratıcı endüstrilere sunduğu katkıları genişletmek, tasarıma yeni bir alan açarak tasarım ekosistemine değer katmak ve tasarım düşüncesi ile yöntemleri aracılığıyla çevremizi daha iyi anlamlandırıp sosyal ve kültürel meselelere farklı bakış açıları ve çözüm önerileri geliştiren bir platform oluşturmak amacıyla hayata geçirdik." diye konuştu.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu ise tasarımı yalnızca estetik olarak değil, yaşamı kolaylaştıran, sorumluluk alan ve geleceğe değer katan bir deneyim olarak gördüklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Modern'le birlikte hayata geçirdiğimiz Tasarım Diyalogları da tam olarak bu sorudan yola çıkıyor, 'Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir çevre için tasarım bize nasıl rehberlik edebilir?'. Benzer vizyonları paylaşan iki kurum olarak, katılımcılarımız ile birlikte bu sorunun cevabını arayacağımız ve özellikle genç tasarımcılar için ilham verici bir alan yaratacağına yürekten inandığımız bu program için çok mutlu ve heyecanlıyız."

"Tasarım Diyalogları" 17 Şubat'ta başlıyor

Program, 17 Şubat'ta Edida ile Maison&Objet tarafından defalarca yılın tasarımcısı seçilen Sebastian Herkner'in düzenleyeceği masterclass eğitimi ile başlayacak. "Tasarım ve İnsan" başlığı altında gerçekleştirilecek masterclassın ardından ilk workshop ise 25-26 Şubat'ta Red Dot ödüllü tasarımcı Şule Koç tarafından yapılacak.

Etkinlikler kapsamında Nevzat Sayın, Ebru Kurbak, Justin McGuirk, Jane Wither ve Gaye Çevikel masterclass eğitimleri verirken, Mesut Öztürk, Hakan Sorar, Ahmet Rüstem Ekici, Yeşim Eröktem, Pınar Akkurt, SO? Mimarlık ve Fikriyat, Uniqka ve Mevce Çıracı gibi tasarımcılar da workshoplar düzenleyecek.

Toplamda 1500 kişinin katılması planlanan masterclass seminerleri, profesyonellerin yanı sıra tasarıma ilgili olan herkese açık olacak.

Workshoplar ise üniversitelerin tasarım bölümlerinde lisans veya lisansüstü eğitim almış, 2020-2026 yılları arasında mezun olan gençlere yönelik gerçekleştirilecek. Workshop programını tamamlayan katılımcılara "İstanbul Modern Tasarım Diyalogları Dijital Katılım Belgesi" verilecek.

Program, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin de dahil olduğu 40 üniversite ve Endüstriyel Tasarımcılar Derneği, İstanbul Sanayii Odası ve Moda Tasarımcılar Birliğinin içinde yer aldığı 10 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle düzenleniyor.