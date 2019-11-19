"Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO

Türkiye 'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan 'ın konuşması TOKYO - Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Japonya 'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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