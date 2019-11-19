Son Dakika › Güncel › 'Istanbul Photo Awards 2019' fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO - Son Dakika
"Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO
6 saat önce
Sergiden detaylar Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşması TOKYO - Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:31 Kaynak: AA
Sergiden detaylar
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşması TOKYO - Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
-2-
Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor! Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak