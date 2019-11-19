Son Dakika Haberleri: "Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO
Son Dakika Güncel 'Istanbul Photo Awards 2019' fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO - Son Dakika

"Istanbul Photo Awards 2019" fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO

6 saat önce

Sergiden detaylar Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşması TOKYO - Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiden detaylar

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşması TOKYO - Anadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Istanbul Photo Awards 2019 fotoğrafları, Japonya'da sergileniyor (2) - TOKYO

Hasan Murat Mercan, Japonya, Türkiye, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:31 Kaynak: AA
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