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"Istanbul Photo Awards 2021" sergisi, yarın İstanbul'da açılacak - Son Dakika

"Istanbul Photo Awards 2021" sergisi, yarın İstanbul'da açılacak

01.12.2021 10:09
"Istanbul Photo Awards 2021" sergisi, yarın İstanbul'da açılacak

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2021'in üçüncü sergisi, yarın İstanbul'da açılacak.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2021'in üçüncü sergisi, yarın İstanbul'da açılacak.

Yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 10 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sergisinde, Kovid-19 salgınına dair yürek burkan anları belgeleyen fotoğraflar başta olmak üzere, Beyrut patlamasından Superbike Dünya Şampiyonası'na kadar geçen yıl dünya gündeminde yer alan olayları ele alan özel bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca, 3 Aralık Cuma günü, Tekil Spor üçüncülük ödülü kazananı Getty Images foto muhabiri Adam Pretty ile sergi alanında bir söyleşi düzenlenecek.

Haber, spor, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, yaklaşık 15 bin fotoğraf başvurdu.

12 farklı uyruktan 14 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı üstlenirken, İstanbul sergisi İstanbul Bilgi Üniversitesinin katkılarıyla düzenleniyor.

Yakın zamanda 2022 başvurularını almaya başlayacak yarışmayla ilgili detaylı bilgiye ve kazanan fotoğraflara "http://www.istanbulphotoawards.com" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Istanbul Photo Awards 2021 sergisi, yarın İstanbul'da açılacak
Istanbul Photo Awards 2021 sergisi, yarın İstanbul'da açılacak
Istanbul Photo Awards 2021 sergisi, yarın İstanbul'da açılacak
Istanbul Photo Awards 2021 sergisi, yarın İstanbul'da açılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dünya Şampiyonası, İstanbul, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Istanbul Photo Awards 2021' sergisi, yarın İstanbul'da açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Istanbul Photo Awards 2021" sergisi, yarın İstanbul'da açılacak - Son Dakika
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