"İstanbul Rap Gecesi" İngiltere'den sanatçıları ağırlayacak - Son Dakika

Türkiye'den Nefer grubu ile Londra'dan gelen Khaled Siddiq ve Mohammed Yahya, "İstanbul Rap Gecesi"nde, müzikseverlerle buluşacak.

YediHilal'in organize ettiği konser, 13 Kasım'da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Gençliğe yönelik çalışmalarda bulunan YediHilal, daha önce de dünyanın farklı noktalarından dini musiki, halk müziği ve ezgi alanında çalışmalar yaptığı "Yedi İklim Üç Sada" etkinliğiyle ilmi, fikri ve sanatsal köprüler kurmak amacıyla Müslüman coğrafyadan düşünür, alim ve sanatçıların davet edildiği "Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları"nı organize etmişti.