İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Ekim yoğunluğu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hafta sonuyla birlikte değerlendirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hafta sonuyla birlikte değerlendirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Havalimanının iç ve dış hatlar giden yolcu bölümüne giriş sırasında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, check-in yapabilmek için beklemek zorunda kalıyor. Havalimanı görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Temizlik görevlileri de üst araması sırasında kullanılan sepetleri her kullanım sonrası dezenfekte etmek için çaba gösteriyor. Görevliler, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları için sık sık uyarıyor. Bu arada, İBB trafik uygulamasına göre kent geneli trafik yoğunluğu 19.20'de yüzde 49 olarak ölçüldü.

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