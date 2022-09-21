İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen- Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde dün meydana gelen olayda kule vinci devrilmesi sonucu kule vinç operatörü Yunus Karacaoğlu ile yanında bulunan işçilerden Ahmet D. hayatını kaybetmiş, Ali Ö. ise ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, İstanbul, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da metro inşaatındaki kazada ölen işçinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi - Son Dakika

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