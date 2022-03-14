Son dakika haberi: İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nden moral gecesi - Son Dakika

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nden moral gecesi

İSTANBUL - İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, düzenlediği moral gecesinde gazileri ve şehit ailelerini bir araya getirdi. Düzenlenen "Şehidim Rahat Uyu Emanetin Emin Ellerde" adlı moral gecesinde çeşitli sanatçılar sahne aldı, konuklar doyasıya eğlendi.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin düzenlediği 'Şehidim Rahat Uyu Emanetin Emin Ellerde' adlı program İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir davet salonunda gerçekleşti. Programa İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri yönetim kurulu başta olmak üzere, çeşitli partilerin ilçe yöneticileri ve STK'lar katıldı. 'Şehidim Rahat Uyu Emanetin Emin Ellerde' adlı program yönetim kurulu üyelerinin konuşmaları ile başladı. Hemen ardından program çeşitli sanatçıların konserleri ile devam etti. Şehit ve gazi aileleri adına bağış toplanan programa çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.

"İyi gününde, kötü gününde ekibimizle beraber destek olmaya çalışıyoruz"

Programı düzenleyen İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin Başkanı Hakan Sulu, "Şehit ve gazi ailelerimizin her türlü yanındayız. İyi gününde, kötü gününde ekibimizle beraber destek olmaya çalışıyoruz. Şehit ve Gazi ailelerimizin bizden istediği tek bir şey vardı: 'Biz moral ve motivasyon geceleri istiyoruz' diyorlardı. Onların istekleri doğrultusunda biz de, 'Şehidim Rahat Uyu Emanetin Emin Ellerde' programını hazırladık. İnşallah şehit ve gazi ailelerimize bu programda hem moral hem de motivasyon sunmuş oluruz" dedi.

"Şehitler bizim onurumuzdur, şehitler bizim haysiyetimizdir"

Diğer yandan İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanvekili Kadir Balık, "Biz bir futbol turnuvası yaptık üç ay önce. Şehitlerimizin yararına, şehitlerimizin adını duyurma babında. Çok büyük bir ses getirdi bu. Sonradan da lokma dağıtımı yaptık yine şehitlerimizin anısına. Orada da yine yönetim kurulu üyeleri; Başkan Hakan Sulu, Genel Sekreterimiz Burcu Kara başta olmak üzere oradaydık. Şunu söylemek istiyorum şehitler bizim onurumuzdur, şehitler bizim haysiyetimizdir. Ne olursa olsun biz o bayrağı ölene dek taşıyacağız. Bizim sadece yapmak istediğimiz nokta şu: Bu gece burada, onların gerçekten sadece adını yaşatmak için buradayız. A partisi, B partisi, C partisi olarak değil, bu gerçekten bizim onurumuzdur" diyerek konuştu.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Kültür Sanat Başkanı İlyas Çağlayan ise, "Bu akşam burada, şehit ve gazi ailelerimiz için moral motivasyon gecesi düzenliyoruz. Daha öncesinde lokmalar dağıttık, Kuran Tilavetleri düzenledik ama istedik ki bir akşam da aileler, çocuklar gönüllerince eğlensinler, coşsunlar. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, şehit ve gazi ailelerimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehit aileleri ve gazilerimize moral vermek öncelikli hedefimizdi"

Nur Ertürk'de programa katılan isimlerden biriydi. İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Onursal Başkanı Nur Ertürk, "Şehit aileleri yani geride kalanlar, moral ve motivasyon eksikliğini çokça yaşıyorlar ve bugüne kadar da böyle bir etkinlik yapılmamış. Biz yönetim olarak onların moral ve motivasyona çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Geride kalanların buna çok ihtiyaçları var. Hem şehitlerimizi anmak hem gazi aileleri ile birlikte olmak hem de onlara moral vermek öncelikli hedefimizdi. O yüzden de böyle bir gece düzenledik" diye konuştu.