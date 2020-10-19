İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu - Son Dakika

İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu

19.10.2020 12:53

İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu Beylikdüzü'nde ikincisi düzenlenen İstanbul Sprint Triatlonu, Beylikdüzü Sahili'nde 300 triatleti bir araya getirdi.

İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde ikincisi düzenlenen İstanbul Sprint Triatlonu, Beylikdüzü Sahili'nde 300 triatleti bir araya getirdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile Beylikdüzü Sahili'nde düzenlenen 'İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası' sprint triatlon ve aquatlon branşlarında 300 lisanslı sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Sporcuların kıyasıya mücadelesi ile başlayan etkinlik; sprint triatlon kategorisinde 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu branşlarıyla devam ederken Aquatlon kategorisinde ise 2500 metre koşu, 500 metre yüzme ve 2 bin 500 metre koşu branşlarıyla son buldu. Etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, katıldı. Yarışlar, pandemi tedbirleri nedeniyle seyirciye kapalı olarak yapıldı.

Müsabakalarda 300 sporcu mücadele etti

18 - 64 yaş arası triatlon lisansına sahip sporcuların yarıştığı organizasyon da sprint triatlon branşında kadınlar genel klasman kategorisinde; birinci Özge Uzun, ikinci Melda Fatma Derviş ve üçüncü Esin Akkartal oldu. Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik ipini göğüsleyen Bahadır Tama olurken, Oleg Astanin ikinci ve Metin Akbaba üçüncülük kürsüsüne çıkan isim oldu. Aquatlon branşında ise kadınlar genel klasman kategorisinde Çiğdem Tütüncü birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu. Berrak Irmak ikinci olurken, Esra Nesil yarışı üçüncü olarak tamamladı. Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik ipini göğüsleyen isim Uğurcan Özer olurken, Oleg Astanin ikinci ve Mustafa İdrisoğlu üçüncü oldu.

"Beylikdüzü bu sporu çok sevdi"

Zorlu hava koşullarına aldırış etmeden üstün performans sergileyen triatletleri tebrik eden Serdal Mumcu, "Bugünden önce aslında 2017 yılına gitmek lazım. İlki 2017 yılında dönemin Belediye Başkanı ve şimdiki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğiyle yine Beylikdüzü Sahili'nde yapıldı. Triatlon branşı ile o zaman tanıştık ve Beylikdüzü bu sporu çok sevdi. Öncelikle bu denli yüksek sayıdaki sporcumuzu burada ağırlamak, onların başarılarına burada şahitlik edebilmek bizleri mutlu etti. İnanıyoruz ki bundan sonraki tarihlerde de Beylikdüzü bu tür sportif faaliyetlere uluslararası boyutta ev sahipliği yapacaktır, yapabilecek kapasitesi vardır. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın destekleriyle Beylikdüzülü ve İstanbullu hemşehrilerimizi bundan sonra da Beylikdüzü'nde bu tür sportif faaliyetlerle ağırlayacağız. Bundan da büyük mutluluk ve gurur duyacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu
İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu

Beylikdüzü, Triatlon, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor
Küçük kızını defalarca başına çekiç vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Küçük kızını defalarca başına çekiç vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi         
14:30
Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı         
14:05
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
13:27
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Sultangazi'de kahvehaneye silahla ateş açtılar! O anlar kamerada Sultangazi'de kahvehaneye silahla ateş açtılar! O anlar kamerada         
10:04
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 14:42:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Sprınt Trıatlonu'nda Beylikdüzü ev sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei