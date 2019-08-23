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İstanbul trafiğine Zafer Bayramı düzenlemesi

1 saat önce

30 Ağustos Zafer Bayramı genel prova ve töreni dolayısıyla 25 Ağustos Salı günü ve 30 Ağustos Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul trafiğine Zafer Bayramı düzenlemesi, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı genel prova ve töreni dolayısıyla 25 Ağustos Salı günü ve 30 Ağustos Cuma günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü Vatan

Caddesi'nde yapılacak genel provanın -hava muhalefeti durumunda 27 Ağustos Salı günü-, törenin ise 30 Ağustos Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, tören kutlamalarına ilişkin olarak 07.00-14.00 saatleri arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan ( Aksaray'dan) Adnan

Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi olarak duyuruldu.

Vatan Caddesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:20 Kaynak: AA
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