İSTANBUL'U KOŞUYORUM YARIŞLARININ 2'NCİ ETABI CADDEBOSTAN COLOUR RUN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU - Son Dakika

"İSTANBUL'u Koşuyorum" yarışlarının 2'nci etabı olan Caddebostan Colour Run tamamlandı. Bin 250 sporcunun katıldığı yarışın başlamasıyla yarışmacıların üstüne boyalar püskürtüldü. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

" İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin 2. yarışı, Caddebostan'da yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin 2'nci yarışı olan Caddebostan Colour Run etabına bin 250 sporcu katıldı. 10 kilometrelik koşu, nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başladı. Yarışın startının verilmesiyle yarışmacıların üstüne renkli boyalar püskürtülmeye başlandı. Caddebostan Parkı'ndan başlayan yarış, Tan Sokak, Bağdat Caddesi, sahil yolunda devam ederek yine Caddebostan Parkı'nda son buldu. Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde birincilik kürsüsüne 35: 56 dakikalık derecesi ile Metin Kuşkurdan çıkarken, 37: 26'lık derecesi ile Ege Yoldüren ikinci, 38.34'lük derecesi ile Mustafa Araç üçüncü olarak yarışı tamamladı. Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde ise 45: 27 dakikalık derecesi ile Selin Deniz Güney bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 46: 22 dakikalık derecesi ile Ummuhan Şahin ikincilik kürsüsüne çıkarken, 47: 46 dakikalık derecesi ile Nurjemal Durnazarova yarışı üçüncü olarak tamamladı.

"HEDEFİM OLİMPİYATLARA KATILMAK"

Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde birinci, Metin Kuşkurdan, "Yarışma hedeflerim arasındaydı. Aylar öncesinden katılmayı planlamıştım ve bugün hedeflerimden birini daha gerçekleştirmiş oldum. Bir hafta önce antrenmanda ayağımı burkmuştum onun korkusuyla yarışa katıldım ama çok da fazla zorlanmadım. Çok ufak acısı vardı ancak acı bu sporun olmazsa olmazı. 10 kilometreyi yaklaşık 35 dakika gibi bir sürede tamamladım. Benim için umut vaat edici bir derece, umarım ileri yarışlarda daha iyisini başaracağım. Hedefimse herkes gibi olimpiyatlara katılmak" dedi. Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde ikinci olan Ummuhan Şahin "Şu an çok mutluyum. İkinci yol yarışım zaten, daha önce üçüncü olmuştum. Kütahya 'dan İstanbul'la antrenman yapabilmek için geldim. Bundan sonraki hedefim Bakırköy etabında koşmak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"BU SEFER DERECEMİ YÜKSELTTİM" Çok mutlu olduğunu söyleyen Erkekler Genel Klasman Kategorisi ikincisi Ege Yoldüren, "Geçen ay katıldığım yarışta 10'uncu olmuştum. Bu sefer derecemi yükselttim. Heyecandan konuşamıyorum bile. Bundan sonraki hedefim, yarı maratona katılmak ve dereceye girmeyi istiyorum" dedi. Yarış öncesi konuşan yarışmacı Sevinç Aksüt, "Yarışın boyalı olduğunu duyunca katılmak istedim. Renkleri çok seven biriyim. Daha önce koşmuştum. Dizlerim acıyor diye koşmayı bırakmıştım. Ancak bu yarış çok eğlenceli. Bir de kendi yaş kategorimde kürsü alacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------ -Egzersizlerden görüntüler -Dereceye girenlerle röportajlar -Katılımcılarla röportajlar -Ödül töreninden görüntüler -Yarışmadan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler